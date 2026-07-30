PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Mit 216 km/h unterwegs - Polizei hält Raser auf der A30 bei Lotte an

Münster/Lotte (ots)

Am Dienstag (28.07., 00:52 Uhr) haben Einsatzkräfte der Autobahnpolizeiwache Lotte einen Fahrer erwischt, der auf der Autobahn 30 in Fahrtrichtung Niederlande mit 109 km/h nach Toleranzabzug zu schnell unterwegs war.

Zulässig wäre an der Messstelle in Höhe der Anschlussstelle Lotte eine Geschwindigkeit von 100 km/h. Der 29-jährige Autofahrer aus der Region Hannover fuhr hingegen mit 216 km/h. Nach Toleranzabzug ergibt dies eine Überschreitung von 109 km/h.

Der Bußgeldregelsatz für diesen Verstoß beträgt 700 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren