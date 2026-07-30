Polizei Münster

POL-MS: Mit 216 km/h unterwegs - Polizei hält Raser auf der A30 bei Lotte an

Münster/Lotte (ots)

Am Dienstag (28.07., 00:52 Uhr) haben Einsatzkräfte der Autobahnpolizeiwache Lotte einen Fahrer erwischt, der auf der Autobahn 30 in Fahrtrichtung Niederlande mit 109 km/h nach Toleranzabzug zu schnell unterwegs war.

Zulässig wäre an der Messstelle in Höhe der Anschlussstelle Lotte eine Geschwindigkeit von 100 km/h. Der 29-jährige Autofahrer aus der Region Hannover fuhr hingegen mit 216 km/h. Nach Toleranzabzug ergibt dies eine Überschreitung von 109 km/h.

Der Bußgeldregelsatz für diesen Verstoß beträgt 700 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot.

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