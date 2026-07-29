Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten verursacht Sperrung der Kanalbrücke

Münster (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2026 gegen 14:55 Uhr kam es auf der Kanalbrücke der Wolbecker Straße zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten. Eine 45-jährige Münsteranerin befuhr mit ihrem Pkw die Wolbecker Straße stadtauswärts. Aus unbekannter Ursache fuhr sie in den Gegenverkehr und stieß auf der Kanalbrücke mit einem unbeladenen Muldenkipper zusammen. Dadurch überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der Lkw wurde an der Lenkung beschädigt und prallte linksseitig gegen das Brückengeländer. Durch den Unfall wurde die 45-jährige schwer und die drei Mitinsassen sowie der 49-jährige Lkw-Fahrer aus Lienen leicht verletzt. Infolge glücklicher Umstände kam kein Unbeteiligter zu Schaden. Die Brücke musste wegen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. vier Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

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