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Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 05.08. - Rückblick auf Bundesfachtagung und lockerer Austausch mit Verkehrssicherheitsberatung

Münster (ots)

Die Polizei Münster lädt am kommenden Mittwoch (05.08., 17 Uhr) zum Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland-Ost (Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen) ein.

Thema ist dieses Mal der Rückblick auf die erste Jahreshälfte sowie auf die Bundesfachtagung der Fernfahrerstammtischmoderatoren. Anschließend wird es Zeit für einen offenen Austausch geben.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Es gibt keine Einschränkungen auf einen bestimmten Personenkreis!

Weitere Informationen rund um den Fernfahrerstammtisch veröffentlicht die Polizei Münster auf ihrer Internetseite: https://muenster.polizei.nrw/artikel/fernfahrerstammtisch-muenster

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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