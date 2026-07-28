Polizei Münster

POL-MS: Schwarzer Pkw flüchtet nach Verkehrsunfall mit Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem es am Donnerstagmittag (23.07.2026, 13:03 Uhr) auf dem Radweg der Hammer Straße/Pieperstiege zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer gekommen ist, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 83-jährige Radfahrer den Radweg auf der Hammer Straße stadtauswärts. Ein Pkw-Fahrer beabsichtigte, auf der Hammer Straße stadteinwärts links in die Pieperstiege abzubiegen. Um eine Kollision zu verhindern, führte der Radfahrer eine Gefahrenbremsung durch. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort und flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Nach Angaben des Verletzten soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen Pkw gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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