Polizei Münster

POL-MS: Radfahrerin gestürzt - 51-Jährige schwer verletzt - Polizei warnt: Don't drink and drive

Münster (ots)

Am Sonntagabend (26.07.2026, 22:25 Uhr) hat sich eine 51-jährige Radfahrerin auf dem Lechtenbergweg bei einem Fahrradsturz schwer verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die Münsteranerin mit einem Fahrrad in Begleitung eines Familienmitglieds auf dem Lechtenbergweg in Fahrtrichtung Trauttmannsdorfstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte die Radfahrerin auf der Fahrbahn und verletzte sich schwer. Ihr Begleiter rief der Schwerverletzten einen Rettungswagen. Da es Hinweise auf den Konsum von Alkohol gab, führten Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei der 51-Jährigen durch. Dieser ergab einen Wert von 2,6 Promille. Der Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt der Münsteranerin eine Blutprobe.

Die Polizei warnt: Alkohol im Straßenverkehr kann - auch auf dem Fahrrad - zu gefährlichen Situationen sowohl für den Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Überlegen Sie, bevor Sie Alkohol trinken, wie Sie sicher nach Hause kommen. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer fahrtauglichen Person abholen, nehmen Sie den Bus oder bestellen Sie ein Taxi.

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