Polizei Münster

POL-MS: Raub mit Schusswaffe in Wohnung - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Bereits am Samstag, den 18.07. (00:00 Uhr) haben drei bislang unbekannte Täter einen 17-Jährigen in seiner Wohnung in der Edith-Stein-Straße beraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gaukelten die Unbekannten eine Pizza-Lieferung vor und gelangten so in den Flur des Mehrfamilienhauses. Dort drückten sie mit Gewalt die Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und bedrohten den 17-jährigen Bewohner mit einer mutmaßlichen Schusswaffe. Sie fragten den Münsteraner nach Wertvollem und durchsuchten die Wohnung. Die Unbekannten bedrohten außerdem zwei in der Wohnung anwesende 19- und 17-jährige Männer.

Ein aufmerksamer Nachbar hörte verdächtige Geräusche in der Wohnung und informierte daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen und sich als Polizei bemerkbar machten, flüchteten die Täter über den Balkon.

Die jungen Männer beschreiben die drei Tatverdächtigen wie folgt:

1. Männlich, circa 25 bis 28 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, braune Augen, sprach akzentfreies Deutsch, südländischer oder afrikanischer Phänotyp, war zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einer schwarzen Sturmmaske, einem schwarzen Anzug der Marke "Nike" und mit einer Pistole bewaffnet

2. Männlich, circa 1,90 Meter groß, breite Statur, war bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Sturmhaube

3. Männlich, circa 1,84 bis 1,86 Meter groß, südländischer oder afrikanischer Phänotyp, schwarz bekleidet mit einer Sturmhaube

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

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