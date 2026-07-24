Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Raub mit Messer in Innenhof an der Warendorfer Straße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen haben am Samstagabend (18.07., 20:00 Uhr) in einem Innenhof an der Warendorfer Straße Ecke Friedensstraße versucht, einen 46-jährigen Mann zu berauben. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen saß der 46-Jährige im Innenhof auf einer Bank, als die beiden unbekannten männlichen Personen auf einem E-Bike auf ihn zufuhren. Unter Vorhalt eines Klappmessers, forderten die Täter Bargeld von dem Münsteraner. Nachdem dieser erklärte, kein Geld dabei zu haben, flüchteten die Männer auf dem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Nach Angaben des 46-Jährigen seien die beiden Männer jeweils circa 20 bis 30 Jahre alt gewesen, hätten ein "europäisches Erscheinungsbild" und sprächen akzentfreies Deutsch. Beide hätten schwarze, zurückgegelte Haare gehabt und wären mit schwarzen Hoodies, schwarzen Jeans und schwarzen Sneakern der Marke "Nike" bekleidet. Das E-Bike, auf dem beide Täter gemeinsam fuhren, soll auffällig dicke Reifen gehabt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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