Polizei Münster

POL-MS: Gewalt gegen Polizeibeamte bei Festnahme - Beamter leicht verletzt - 33-Jährige in Haft

Münster (ots)

In der Nacht zu Freitag (24.07., 01:40 Uhr) ist es in der Oberschlesier Straße zu einem Streit zwischen zwei Personen und anschließender Festnahme einer weiblichen Person gekommen. Bei ihrer Festnahme leistete die Frau Widerstand, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten eine Frau und ein Mann in der Oberschlesier Straße in einen lautstarken Streit, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen die 33-Jährige ein offener Haftbefehl vorlag. Als die Beamten sie daraufhin vorläufig festnehmen wollten, versuchte sie, die Polizisten mit Kopfstößen zu verletzen, kniff, biss und trat nach ihnen. Aufgrund der massiven Gegenwehr fesselten die Beamten die Frau an den Händen und Füßen. Des Weiteren bedrohte und beleidigte sie die Beamten unter anderem mit den Worten "Drecksmensch" und "Scheißhaufen". Bei einem Tritt verletzte sie einen Beamten leicht.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Die 33-Jährige ist mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die Frau mit brasilianischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung.

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