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Polizei Münster

POL-MS: Motorrad mit Pkw kollidiert - 20-Jährige leicht verletzt

Münster (ots)

Am Donnerstag (23.07., 13:05) ist es auf der Hammer Straße in Höhe einer Bankfiliale zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Motorradfahrerin und einem Pkw gekommen, bei der die 20-jährige Kradfahrerin leicht verletzt wurde.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die 20-Jährige auf der Hammer Straße in Fahrtrichtung Hiltrup. Zeitgleich beabsichtigte ein 38-jähriger Autofahrer, ein Grundstück an der Hammer Straße zu verlassen, um ebenfalls in Richtung Hiltrup einzubiegen. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin die Motorradfahrerin zu Boden stürzte. Im weiteren Verlauf rutschte sie auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und prallte mit dem Kopf gegen einen geparkten Pkw, der gegenüber der Grundstücksausfahrt stand.

Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Frau in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die stadteinwärtige Fahrspur der Hammer Straße und leitete den Verkehr über die Nebenstraßen ab.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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