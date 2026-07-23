Polizei Münster

POL-MS: Fahrradunfall auf der Torminbrücke - 50-Jährige leicht verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Münster (ots)

Bereits am Mittwoch vergangener Woche (15.07., 07:15) ist es auf der Torminbrücke zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrenden gekommen, bei dem eine 50-jährige Frau leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Zeugenaussagen befuhr die 50-Jährige den Radweg der Torminbrücke in Fahrtrichtung Annette-Allee. Auf der Brücke überholte ein unbekannter Radfahrer die Münsteranerin von rechts und scherte knapp vor ihr wieder ein. Anschließend geriet der Unbekannte vermutlich durch einen Lenkfehler quer zum Radweg und die Münsteranerin fuhr gegen ihn. Beide stürzten zu Boden. Später stellte sich heraus, dass die 50-Jährige sich durch den Sturz leicht verletzte.

Laut Zeugin soll der unbekannte Radfahrer circa 60 bis 70 Jahre alt und circa 1,75 m bis 1,80 m groß gewesen sein und eine kräftige Statur gehabt haben. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll er dunkel gekleidet gewesen sein. Außerdem sollen sowohl das Fahrrad als auch der Fahrradhelm dunkel gewesen sein.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen und den beteiligten Radfahrer, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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