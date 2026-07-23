Polizei Münster

POL-MS: Mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in Ahaus - Polizei sucht Zeugen

Ahaus/ Münster (ots)

Im Bereich Ahaus kam es am vergangenen Wochenende (zwischen 17.07., 22:00 Uhr und 20.07., 09:20 Uhr) zu mehreren Farbschmierereien. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter beschmierten eine Wetterschutzhütte am Kusenhook, eine Bushaltestelle an der Wessumer Straße, ein Informationsschild am Ottensteiner Weg und einen Radwegboden am Fürstenkämpe mit Farbe. An allen Tatorten konnte durch die eingesetzten Beamten der gleiche fremdenfeindliche Schriftzug festgestellt werden.

Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei Münster bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

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