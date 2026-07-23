Polizei Münster

POL-MS: Castortransport von Jülich nach Ahaus wegen technischem Defekt an Zugmaschine abgesagt

Münster/Jülich/Ahaus (ots)

Der für den Abend des 22.07.2026 geplante zehnte Castortransport von der Jülicher Entsorgungsgesellschaft nach Ahaus ist abgesagt worden. Grund hierfür ist ein technischer Defekt an der Zugmaschine des Transportfahrzeugs. Die Störung am Zugfahrzeug war vor der Ausfahrt aus dem Forschungszentrum in Jülich festgestellt worden. Da eine zeitnahe Reparatur oder ein spontaner Austausch des Spezialfahrzeugs vor Ort nicht möglich war entschied die Polizei, den Transport nicht wie geplant durchzuführen. Von dem Transportbehälter sowie der Ladung ging zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr aus. Der Defekt beschränkte sich ausschließlich auf die Zugmaschine. Das Fahrzeug nebst Ladung verbleibt auf dem gesicherten Gelände in Jülich.

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