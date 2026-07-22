Polizei Münster

POL-MS: Dieb auf frischer Tat ertappt - 50-Jähriger mit Haftbefehl gesucht und in Haft

Münster (ots)

Am Dienstagabend (21.07., 22.00 Uhr) hat ein 50-Jähriger im Erbdrostenweg in Gremmendorf aus einer offenstehenden Garage Gegenstände entwendet. Ein Hausbewohner hat den Täter auf frischer Tat gestellt, die Polizei nahm ihn anschließend vorläufig fest.

Als der Hausbewohner zu einem Spaziergang mit seinem Hund das Haus verließ, bemerkte er Geräusche in der Garage, stellte den 50-Jährigen und versuchte, ihn festzuhalten. In einem darauffolgenden Gerangel, fiel ihm eine Tasche mit der Tatbeute in Form von Akkus und Werkzeug herunter. Durch Hilferufe des Hausbewohners eilten ihm Nachbarn zu Hilfe. Gemeinsam hielten sie den 50-Jährigen, der sich einmal losriss und versuchte zu flüchten, aber von den Zeugen wieder aufgegriffen wurde, bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige per Haftbefehl gesucht wurde. Er sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Den 50-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet ein Strafverfahren wegen des versuchten räuberischen Diebstahls.

Die Polizei rät, Garagen sowie jegliche Fenster und Türen nicht offen zu lassen, sondern immer zu schließen und wenn möglich auch abzuschließen.

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