Polizei Münster

POL-MS: 76-jährige Münsteranerin vermisst - Polizei bittet um Hinweise

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Münster (ots)

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach einer 76-jährigen Münsteranerin.

Ludmilla D. wird seit Dienstagnachmittag (21.07., 16 Uhr) von der Waltermannstraße in Amelsbüren vermisst. Die Münsteranerin ist an Demenz erkrankt und findet möglicherweise nicht alleine nach Hause. Es ist nicht auszuschließen, dass Ludmilla D. am Bahnhof in Amelsbüren in einen Zug gestiegen ist.

Für die Suche nach der Vermissten setzte die Polizei bereits einen Personenspürhund und einen Hubschrauber ein. Dennoch blieb die Fahndung bislang erfolglos.

Ludmilla D. ist circa 1,50 Meter groß, von kräftiger Statur und hat graue Haare. Sie trägt derzeit vermutlich einen blauen Pullover und eine graue Hose. Auffällig ist ihr gebeugter Gang, meist mit den Händen auf dem Rücken.

Die Polizei bittet Zeugen, die Auskunft zum Aufenthaltsort der 76-Jährigen machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

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