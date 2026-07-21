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Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen zwei Radfahrenden an der Hammer Straße - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Münster (ots)

Nachdem es am Freitagabend (17.07., 18.23 Uhr) an der Einmündung Hammer Straße Ecke Geiststraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden gekommen ist, ist die Polizei nun auf der Suche nach einem unbekannten Radfahrer.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte eine 44-Jährige, die Hammer Straße aus der Geiststraße kommend zu queren, als zur gleichen Zeit der unbekannte Radfahrer auf der Hammer Straße stadtauswärts fuhr und mit der 44-Jährigen zusammenstieß. Beide stürzten anschließend zu Boden und die Frau verletzte sich leicht. Zeugen kamen ihr zur Hilfe. Der unbekannte Radfahrer fuhr nach dem Sturz davon.

Laut Zeugenangaben soll der Unbekannte einen "dunkleren Hauttyp", dunkles Haar, einen schwarzen Bart sowie Tattoos auf dem rechten Arm und dem rechten Bein gehabt haben. Er trug eine viereckige, grüne Sonnenbrille und eine dunkle Kopfbedeckung. Bekleidet war er mit einem grauen T-Shirt, weißen Socken und dunklen Schuhen. Eine dunkle Jacke trug er um die Hüften und einen dunklen Rucksack auf dem Rücken. Außerdem hatte er eine Schnittwunde am rechten Bein. Bei seinem Fahrrad handelte es sich um ein Mountainbike der Marke "Cube".

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen und den flüchtigen Radfahrer, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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