Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht in Hiltrup - Polizei sucht Fahrer eines weißen Kleinwagens und Zeugen

Münster (ots)

Am Freitagabend (17.07., 20:00 Uhr) ist es an der Einmündung Hohe Geest Ecke/Am Hagen in Hiltrup zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der ein 46-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem unbekannten Fahrer eines weißen Kleinwagens und nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Unbekannte mit seinem Auto auf der Straße Am Hagen unterwegs. Er missachtete mutmaßlich an der Einmündung zur Straße Hohe Geest die Vorfahrt des 46-jährigen Rollerfahrers und touchierte diesen beim Abbiegen auf die Straße. Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Der Unbekannte setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen weißen Kleinwagen handeln.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen und den flüchtigen Pkw-Fahrer, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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