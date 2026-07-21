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Polizei Münster

POL-MS: 78 km/h zu schnell - Polizei blitzt Raser auf der A 52 bei Gladbeck

Münster / Gladbeck (ots)

Bereits am 16. Juli (22:08 Uhr) hat der Verkehrsdienst der Autobahnpolizei Münster einen Fahrer erwischt, der auf der Autobahn 52 nach Toleranzabzug 78 km/h zu schnell unterwegs war.

Zulässig wäre an der Messstelle im Bereich Gladbeck, Fahrtrichtung Essen, eine Geschwindigkeit von 70 km/h. Der Autofahrer mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz beschleunigte sein Fahrzeug hingegen auf 153 km/h. Nach dem Toleranzabzug ergibt dies eine Überschreitung von 78 km/h.

Der Bußgeldregelsatz für diesen Verstoß beträgt 700 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot. Aufgrund der deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitung in diesem Fall wird das Bußgeld möglicherweise verdoppelt.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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