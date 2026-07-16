Polizei Münster

POL-MS: Achter Castor-Transport verläuft ohne Zwischenfälle

Münster / Ahaus / Jülich (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 16.07.2026, erreichte der achte Castortransport störungsfrei das Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus.

Die Polizei Münster hat den Transport zur sicheren Durchführung erneut mit Einsatzkräften begleitet. Der Start des Castors an der Jülicher Entsorgungsgesellschaft erfolgte planmäßig. Der Transport verlief ohne Zwischenfälle.

Im Vorfeld des Transports angezeigte Versammlungen wurden durchgeführt. In Ahaus fand eine Mahnwache mit 25 teilnehmenden Personen in der Spitze statt. In Jülich waren zwei Versammlungen angezeigt, insgesamt waren hier 16 Personen vor Ort.

Verkehrsmaßnahmen entlang der Transportstrecke führten kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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