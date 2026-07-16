PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Achter Castor-Transport verläuft ohne Zwischenfälle

Münster / Ahaus / Jülich (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 16.07.2026, erreichte der achte Castortransport störungsfrei das Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus.

Die Polizei Münster hat den Transport zur sicheren Durchführung erneut mit Einsatzkräften begleitet. Der Start des Castors an der Jülicher Entsorgungsgesellschaft erfolgte planmäßig. Der Transport verlief ohne Zwischenfälle.

Im Vorfeld des Transports angezeigte Versammlungen wurden durchgeführt. In Ahaus fand eine Mahnwache mit 25 teilnehmenden Personen in der Spitze statt. In Jülich waren zwei Versammlungen angezeigt, insgesamt waren hier 16 Personen vor Ort.

Verkehrsmaßnahmen entlang der Transportstrecke führten kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 14:45

    POL-MS: Motorradfahrer flüchtet nach Verkehrsverstößen - Polizei bittet um Hinweise

    Münster (ots) - Ein weiterer Motorradfahrer ist in der Nacht zu Dienstag (14.07., 04:20 Uhr) nach mehreren Verkehrsverstößen im innerstädtischen Münsteraner Gebiet vor der Polizei geflüchtet. Diese ist nun auf der Suche nach Zeugen. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte den Motorradfahrer im Engelenschanzenpark, weil er ohne Kennzeichen Fußwege befuhr. Als er die ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 01:11

    POL-MS: Siebter Castor-Transport verläuft ohne Zwischenfälle

    Münster / Ahaus / Jülich (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, 15.07.2026, erreichte der siebte Castortransport störungsfrei das Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus. Die Polizei Münster hat den Transport zur sicheren Durchführung erneut mit Einsatzkräften begleitet. Der Start des Castors an der Jülicher Entsorgungsgesellschaft erfolgte planmäßig. Der Transport verlief ohne Zwischenfälle. Im Vorfeld des Transports ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren