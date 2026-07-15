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Polizei Münster

POL-MS: Motorradfahrer flüchtet nach Verkehrsverstößen - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Ein weiterer Motorradfahrer ist in der Nacht zu Dienstag (14.07., 04:20 Uhr) nach mehreren Verkehrsverstößen im innerstädtischen Münsteraner Gebiet vor der Polizei geflüchtet. Diese ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte den Motorradfahrer im Engelenschanzenpark, weil er ohne Kennzeichen Fußwege befuhr. Als er die Polizisten entdeckte, flüchtete er durch die Innenstadt in Richtung Schlossplatz. Wenig später entdeckten Polizisten den unbekannten Fahrer am Coesfelder Kreuz. Wieder ergriff er die Flucht mit hoher Geschwindigkeit. Die Beamten verfolgten ihn über den Schlossplatz, die Straße "Am Stadtgraben" und die Weseler Straße. Dabei missachtet er die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte, sowie rot zeigende Ampeln.

Der Motorradfahrer hat dunkle Oberbekleidung und einen dunklen Helm getragen. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um ein dunkles bis schwarzes hochmotorisiertes Kraftrad (Supersportler) eines asiatischen Herstellers. Das Kennzeichen war entweder hochgeklappt oder nicht montiert.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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