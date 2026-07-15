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Polizei Münster

POL-MS: 50-Jähriger verstirbt nach Körperverletzung in Beckum - Mordkommission der Polizei Münster sucht weitere Zeugen

Münster/ Warendorf/ Beckum (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Kreispolizeibehörde Warendorf und des Polizeipräsidiums Münster

Am frühen Mittwochmorgen (15.07., 00:25 Uhr) kam es zwischen bislang unbekannten Tätern und einem 50-jährigen Mann in der Gottfried-Polysius-Straße in Beckum zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge der 50-Jährige verstorben ist. Die näheren Umstände sind Teil der laufenden Ermittlungen. Eine Mordkommission, die vorsorglich bei der Polizei Münster eingerichtet wurde, sucht nun weitere Zeugen.

Ersten Zeugenangaben zufolge geriet der 50-Jährige mit den zwei bislang unbekannten Personen mit Skateboards in einen Streit. In dessen Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, während dieser der nun Verstorbene zu Boden ging. Anschließend flüchteten die Gesuchten vom Tatort. Rettungskräfte brachten den 50-jährigen Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er wenig später verstarb.

Der Leichnam des Verstorbenen soll im Laufe des Tages im Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Münster obduziert werden.

Die Polizei Münster bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494 2387.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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