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Polizei Münster

POL-MS: Siebter Castor-Transport verläuft ohne Zwischenfälle

Münster / Ahaus / Jülich (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 15.07.2026, erreichte der siebte Castortransport störungsfrei das Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus.

Die Polizei Münster hat den Transport zur sicheren Durchführung erneut mit Einsatzkräften begleitet. Der Start des Castors an der Jülicher Entsorgungsgesellschaft erfolgte planmäßig. Der Transport verlief ohne Zwischenfälle.

Im Vorfeld des Transports angezeigte Versammlungen wurden durchgeführt. In Jülich fand eine Versammlung mit einer Gesamtteilnehmendenzahl von 5 Personen statt. In Ahaus war eine Fahrraddemo angezeigt. In der Spitze befanden sich 18 Personen vor Ort.

Verkehrsmaßnahmen entlang der Transportstrecke führten kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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