Polizei Münster

POL-MS: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am vergangenen Freitag (10.07., 15:25 Uhr) kam es vermutlich im Kreuzungsbereich Kardinal-von-Galen-Ring und Waldeyerstraße zu einem Unfall, bei der eine 65-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr die Sendenerin den Radweg des Kardinal-von-Galen-Rings in Richtung Aasee. Laut einer Zeugin wollte die 65-Jährige vermutlich beim Lichtzeichenwechsel einer Ampel auf Grün losfahren und es kam zum Sturz. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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