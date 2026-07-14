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Polizei Münster

POL-MS: Motorradfahrer flüchtet in Wolbeck vor Streifenwagen - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Ein Motorradfahrer hat am Montagabend (13.07., 20:58 Uhr) mit hoher Geschwindigkeit die Münsterstraße befahren und ist vor Polizisten geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte den Motorradfahrer auf der Münsterstraße auf Höhe des Grenkuhlenwegs in Wolbeck. Als der Kradfahrer den Streifenwagen passierte, klappte er sein angebrachtes Kennzeichen hoch, sodass dieses nicht mehr lesbar war. Anschließend erhöhte er die Geschwindigkeit und fuhr über die Münsterstraße, den Alten Postweg, die Straßen Hofkamp und den Goldbrink und flüchtete durch eine Straße mit einem Verkehrspoller, durch die der Streifenwagen nicht folgen konnte. Dabei missachtet er die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte.

Der Motorradfahrer soll schlank gewesen sein, und einen schwarzen Helm, schwarze Oberbekleidung, eine grau-blaue Jogginghose, schwarze Schuhe mit seitlichen weißen Zeichen sowie eine schwarze Umhängetasche getragen haben.

Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Motocross-Maschine mit blauer Karosserie.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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