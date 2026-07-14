Polizei Münster

POL-MS: Fahrradsturz durch wehende Strickjacke - 22-Jährige leicht verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligte und Zeugen

Münster (ots)

Am vergangenen Donnerstag (09.07., 11:00 Uhr) kam es auf dem Radweg des Orléans-Ring zu einem Unfall mit zwei Fahrrädern, wobei eine 22-Jährige leicht verletzt wurde. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einer beteiligten Radfahrerin und Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die 22-jährige Münsteranerin in Richtung des Coesfelder Kreuzes auf dem Radweg des Orléans-Rings. Eine unbekannte Person überholte die 22-Jährige von rechts. Durch eine wehende Jacke der überholenden Person, welche sich im Lenker der Münsteranerin verhakte, stürzte sie. Die 22-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Nach Zeugenangaben soll die unbekannte Frau circa 30 bis 50 Jahre alt sein. Sie soll braune, mittellange, leicht gewellte Haare und einen schwarzen Helm getragen haben. Außerdem soll sie eine dunkle Strickjacke mit einem Loch, eine dunkle Jeans und halbhohe Schuhe getragen haben. Sie soll eine durchschnittliche Statur gehabt haben und 170 bis 175 cm groß gewesen sein.

Die Polizei bittet nun die unbekannte Radfahrerin sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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