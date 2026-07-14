PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Fahrradsturz durch wehende Strickjacke - 22-Jährige leicht verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligte und Zeugen

Münster (ots)

Am vergangenen Donnerstag (09.07., 11:00 Uhr) kam es auf dem Radweg des Orléans-Ring zu einem Unfall mit zwei Fahrrädern, wobei eine 22-Jährige leicht verletzt wurde. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einer beteiligten Radfahrerin und Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr die 22-jährige Münsteranerin in Richtung des Coesfelder Kreuzes auf dem Radweg des Orléans-Rings. Eine unbekannte Person überholte die 22-Jährige von rechts. Durch eine wehende Jacke der überholenden Person, welche sich im Lenker der Münsteranerin verhakte, stürzte sie. Die 22-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Nach Zeugenangaben soll die unbekannte Frau circa 30 bis 50 Jahre alt sein. Sie soll braune, mittellange, leicht gewellte Haare und einen schwarzen Helm getragen haben. Außerdem soll sie eine dunkle Strickjacke mit einem Loch, eine dunkle Jeans und halbhohe Schuhe getragen haben. Sie soll eine durchschnittliche Statur gehabt haben und 170 bis 175 cm groß gewesen sein.

Die Polizei bittet nun die unbekannte Radfahrerin sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 11:18

    POL-MS: Versuchter Raub auf der Wolbecker Straße - Zeugen gesucht

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am späten Sonntag (12.07., 23:40 Uhr) auf der Wolbecker Straße versucht, einen 33-jährigen Fahrradfahrer zu berauben. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 33-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Diepenbrockstraße in Richtung Wolbecker Straße. Im Einmündungsbereich sprach eine unbekannte Frau den 33-Jährigen an und ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 15:33

    POL-MS: Gruppe verletzt Duo in Coerde schwer - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Nachdem eine bislang unbekannte Gruppe Menschen am späten Samstagabend (11.07., 21:20 Uhr) zwei Männer in der Breslauer Straße schwer verletzt hat, ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen. Den Angaben von Anwohnenden zufolge sahen sie, wie die Personengruppe eine Auseinandersetzung mit dem 30-jährigen und dem 22-jährigen Mann hatte. In ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 14:54

    POL-MS: Nach Waffenfund und Fahren ohne Faherlaubnis: Polizisten stellen Auto sicher

    Münster (ots) - Am vergangenen Donnerstag (09.07., 12:20 Uhr) haben Polizeibeamte an der Straße "Am Berg Fidel" einen Pkw nach einer Fahrzeugkontrolle sichergestellt. Der 30-jährige Fahrer war mit dem Auto auf dem Weg zu einer Werkstatt. Bei der Kontrolle konnte sich der Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit nicht ausweisen und machte falsche Angaben zu seiner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren