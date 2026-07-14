PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Raub auf der Wolbecker Straße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am späten Sonntag (12.07., 23:40 Uhr) auf der Wolbecker Straße versucht, einen 33-jährigen Fahrradfahrer zu berauben. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 33-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Diepenbrockstraße in Richtung Wolbecker Straße. Im Einmündungsbereich sprach eine unbekannte Frau den 33-Jährigen an und bat um Hilfe. Nachdem er angehalten hatte, ihr einige Münzen gab und zwei unbekannte Männer dazukamen, entfernte sich die Frau stadteinwärts.

Die beiden unbekannten Männer forderten den 33-Jährigen auf, seinen Rucksack zu zeigen, und hielten sein Fahrrad fest. Anschließend schlug einer der Männer dem Münsteraner ins Gesicht. Der leicht verletzte Radfahrer riss sich daraufhin los, flüchtete und informierte die Polizei.

Aufgrund der Vorgehensweise ist es möglich, dass die drei Personen sich kennen und gemeinschaftlich agieren. Der 33-Jährige beschreibt die Frau als circa 25 bis 35 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Sie habe schwarze, offene, mittellange Haare und ein pinkes, langärmliges Oberteil getragen.

Die beiden Männer seien jeweils circa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß gewesen. Beide hätten schwarze Haare, einen schwarzen Bart und einen dunklen Hautteint und schienen alkoholisiert. Alle Personen haben Deutsch gesprochen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 15:33

    POL-MS: Gruppe verletzt Duo in Coerde schwer - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Nachdem eine bislang unbekannte Gruppe Menschen am späten Samstagabend (11.07., 21:20 Uhr) zwei Männer in der Breslauer Straße schwer verletzt hat, ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen. Den Angaben von Anwohnenden zufolge sahen sie, wie die Personengruppe eine Auseinandersetzung mit dem 30-jährigen und dem 22-jährigen Mann hatte. In ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 14:54

    POL-MS: Nach Waffenfund und Fahren ohne Faherlaubnis: Polizisten stellen Auto sicher

    Münster (ots) - Am vergangenen Donnerstag (09.07., 12:20 Uhr) haben Polizeibeamte an der Straße "Am Berg Fidel" einen Pkw nach einer Fahrzeugkontrolle sichergestellt. Der 30-jährige Fahrer war mit dem Auto auf dem Weg zu einer Werkstatt. Bei der Kontrolle konnte sich der Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit nicht ausweisen und machte falsche Angaben zu seiner ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 10:47

    POL-MS: Geldautomat in Borken-Rhedebrügge gesprengt - Wer kann Hinweise geben?

    Münster / Borken (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Borken und der Polizei Münster Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen (13.07., 03:03 Uhr) einen Geldautomaten in der Bocholter Straße in Borken-Rhedebrügge gesprengt. Zeugen meldeten der Polizei einen lauten Knall. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten die Sprengung fest. Nach ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren