Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Raub auf der Wolbecker Straße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am späten Sonntag (12.07., 23:40 Uhr) auf der Wolbecker Straße versucht, einen 33-jährigen Fahrradfahrer zu berauben. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 33-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Diepenbrockstraße in Richtung Wolbecker Straße. Im Einmündungsbereich sprach eine unbekannte Frau den 33-Jährigen an und bat um Hilfe. Nachdem er angehalten hatte, ihr einige Münzen gab und zwei unbekannte Männer dazukamen, entfernte sich die Frau stadteinwärts.

Die beiden unbekannten Männer forderten den 33-Jährigen auf, seinen Rucksack zu zeigen, und hielten sein Fahrrad fest. Anschließend schlug einer der Männer dem Münsteraner ins Gesicht. Der leicht verletzte Radfahrer riss sich daraufhin los, flüchtete und informierte die Polizei.

Aufgrund der Vorgehensweise ist es möglich, dass die drei Personen sich kennen und gemeinschaftlich agieren. Der 33-Jährige beschreibt die Frau als circa 25 bis 35 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Sie habe schwarze, offene, mittellange Haare und ein pinkes, langärmliges Oberteil getragen.

Die beiden Männer seien jeweils circa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß gewesen. Beide hätten schwarze Haare, einen schwarzen Bart und einen dunklen Hautteint und schienen alkoholisiert. Alle Personen haben Deutsch gesprochen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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