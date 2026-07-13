Polizei Münster

POL-MS: Gruppe verletzt Duo in Coerde schwer - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem eine bislang unbekannte Gruppe Menschen am späten Samstagabend (11.07., 21:20 Uhr) zwei Männer in der Breslauer Straße schwer verletzt hat, ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen.

Den Angaben von Anwohnenden zufolge sahen sie, wie die Personengruppe eine Auseinandersetzung mit dem 30-jährigen und dem 22-jährigen Mann hatte. In dessen Verlauf schlugen die Unbekannten die beiden zu Boden und traten ihnen unter anderem gegen die Köpfe. Sie nutzen außerdem eine Flasche, um das Duo zu verletzen. Anschließend ließen sie die Männer auf dem Gehweg liegen. Rettungskräfte brachten die zwei Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Nach Angaben von Zeuginnen führte die Gruppe einen Bollerwagen mit Flaschen mit sich. Im Anschluss an die Körperverletzung lief ein Teil der Gruppe Richtung Coerheide. Ein Teil der Gruppe begab sich Richtung Gleiwitzer Straße. Einer der Männer nutzte dafür kurzzeitig einen E-Scooter.

Eine weitere Anwohnerin beschrieb einen der Männer als 1,70 bis 1,80 Meter groß, Mitte 20 und mit einer sportlichen Figur. Er soll eine kurze rote Hose, ein Tanktop und großflächige Tattoos an beiden Armen und an den Beinen getragen haben. Ein Begleiter soll eine dunkle Hose und ein schwarzes T-Shirt getragen haben.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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