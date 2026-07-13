Polizei Münster

POL-MS: Nach Waffenfund und Fahren ohne Faherlaubnis: Polizisten stellen Auto sicher

Münster (ots)

Am vergangenen Donnerstag (09.07., 12:20 Uhr) haben Polizeibeamte an der Straße "Am Berg Fidel" einen Pkw nach einer Fahrzeugkontrolle sichergestellt.

Der 30-jährige Fahrer war mit dem Auto auf dem Weg zu einer Werkstatt. Bei der Kontrolle konnte sich der Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit nicht ausweisen und machte falsche Angaben zu seiner Person. Daraufhin durchsuchten die Polizisten den Mann und dessen Pkw. Im Fahrzeug fanden die Beamten griffbereit einen so genannten "Stinger whip". Dabei handelt es sich um eine Art Totschläger, der als verbotene Waffe eingestuft ist. Die Beamten stellten die Waffe sicher. Der 30-Jährige besaß auch keine Fahrerlaubnis. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch der PKW sichergestellt. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des illegalen Waffenbesitzes.

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