Polizei Münster

POL-MS: Auto kollidiert mit Fahrradfahrer - 16-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Am Donnerstag (09.07., 17:30 Uhr) ist ein 16-Jähriger im Kreuzungsbereich Weseler Straße/Inselbogen/Bonhoefferstraße bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 44-jährigen Autofahrers schwer verletzt worden. Polizisten nahmen den zunächst flüchtigen 44-Jährigen vorläufig fest.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge befuhr der 44-Jährige die Straße Inselbogen mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Weseler Straße. Dort ordnete er sich kurz vor dem Kreuzungsbereich zunächst auf dem nach geradeaus und rechts führenden Fahrstreifen ein, bog dann jedoch plötzlich nach links auf die Weseler Straße in Fahrtrichtung Autobahn 43 ab. Zeitgleich überquerte der 16-Jährige mit seinem Pedelec von der Bonhoefferstraße aus die Weseler Straße in Fahrtrichtung Inselbogen.

Im Kreuzungsbereich erfasste der Pkw den Radfahrer. Der 16-Jährige wurde zu Boden geschleudert. Der 44-Jährige stoppte zunächst sein Fahrzeug, floh dann aber von der Unfallstelle und überrollte dabei mit seinem Pkw Gliedmaßen des Jugendlichen. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr für den Jugendlichen.

Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Autofahrer gelang es Polizisten bereits kurze Zeit später (18 Uhr), den 44-Jährigen und seine 44-jährige Beifahrerin im Bereich einer Brücke an der Weseler Straße zu stellen. Die beiden hatten die Flucht zu Fuß fortgesetzt. In der Nähe fanden die Beamten auch das Unfallfahrzeug vor. Die Polizisten nahmen den 44-jährigen Mann mit ukrainischer Staatsbürgerschaft vorläufig fest, beschlagnahmten seinen Pkw und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Münster sicherte die Spuren am Unfallort. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Weseler Straße in Fahrtrichtung der Autobahn 43 zeitweise vollständig gesperrt. Um 19:14 Uhr wurden die Sperrmaßnahmen wieder aufgehoben.

Die Ermittlungen dauern an.

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