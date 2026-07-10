Polizei Münster

POL-MS: Drogen im Pkw-Anhänger versteckt - 33-Jähriger fliegt bei Verkehrskontrolle auf

Münster (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag der vorletzten Woche (26.06., 15:10 Uhr) haben Polizisten im Pkw-Anhänger eines 33-Jährigen versteckte Drogen entdeckt und sichergestellt.

Der 33-Jährige war mit einem Pkw samt Anhänger auf der Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Warendorf zwischen den Anschlussstellen Albersloher Weg und Wolbecker Straße unterwegs. Weil es Hinweise darauf gab, dass die Ladung des Anhängers nicht sachgemäß gesichert war, stoppten Polizisten den Mann aus Bottrop. Bei der Kontrolle gab der 33-Jährige zunächst falsche Personalien an. Dabei verstrickte er sich in Widersprüche. Später stellte sich heraus, dass der Mann außerdem nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnisklasse für das Gespann war.

Im Bereich des Anhängers nahmen die Beamten im Verlauf der Kontrolle zudem einen starken Cannabisgeruch wahr. Bei der Durchsuchung von Pkw und Anhänger entdeckten sie im Anhänger einen unter Glaswolle versteckten Müllsack, der mit einer nicht geringen Menge Cannabis gefüllt war. Im Auto des 33-Jährigen fanden sie eine in ein T-Shirt eingerollte hochwertige Armbanduhr, deren Eigentumsverhältnisse vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten. Die Beamten stellten sowohl die Uhr als auch das Cannabis sicher und untersagten dem 33-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Anhänger.

Der Mann aus Bottrop muss sich nun wegen zahlreicher Verstöße, unter anderem gegen das Cannabiskonsumgesetz, das Straßenverkehrsgesetz und das Ordnungswidrigkeitengesetz verantworten.

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