Polizei Münster

POL-MS: Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrolle an der Thierstraße - Mit 132 km/h bei erlaubten 50 km/h erwischt

Münster (ots)

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Stadt haben am Mittwochnachmittag (08.07.) zwischen 17:54 Uhr und 19:00 Uhr die Geschwindigkeit von Fahrzeugen an der Thierstraße zwischen Münster Hiltrup und Amelsbüren kontrolliert.

An der Messstelle war eine Geschwindigkeit von 50 km/h erlaubt. Während der rund einstündigen Kontrolle fuhren sieben Verkehrsteilnehmer zu schnell. Drei davon erwartet ein Bußgeldverfahren, vier lagen im Bereich eines Verwarngeldes.

Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer war mit 132 km/h nach Toleranzabzug unterwegs - und damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Ein 29-jähriger kontrollierter Verkehrsteilnehmer war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn - sowie auch den Halter des Autos - erwartet ein Strafverfahren.

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