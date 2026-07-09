Polizei Münster

POL-MS: Schwarzes Pedelec Mountainbike sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

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Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines schwarzen Pedelec Mountainbikes des Herstellers "Shenzhen Xincheng".

Polizisten hatten es bereits am 01.07.2026 bei einer Personenkontrolle sichergestellt, da es Hinweise darauf gab, dass es sich bei dem Fahrrad um Diebesgut handelt. Bisher konnte der rechtmäßige Eigentümer oder die rechtmäßige Eigentümerin jedoch nicht gefunden werden.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

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