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Polizei Münster

POL-MS: Geschwindigkeitsmessung auf der Landstraße 511 bei Recklinghausen - 16 Verstöße in einer Stunde

Recklinghausen (ots)

Am vergangenen Sonntag (05.07.) haben Polizisten der Autobahnpolizeiwache Recklinghausen auf der Landstraße 511 bei Recklinghausen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Auf der Landstraße fuhren zwischen 10:23 Uhr und 11:28 Uhr insgesamt 16 Personen zu schnell. Drei von ihnen erwartet eine Strafe im Verwarngeldbereich und 13 Personen erwartet eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit.

Bereits Ende Juni kontrollierten Polizisten auf der L 511 die Geschwindigkeit. Damals waren 30 Personen zu schnell unterwegs. (Siehe hierzu die Pressemitteilung "Geschwindigkeitskontrollen auf der Landstraße 511 und Autobahn 42 - 50 Personen am Steuer zu schnell", ots vom 29.06., 15:22 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6304632)

Besonders gravierend waren die Geschwindigkeitsverstöße von drei Personen. Im Bereich der Kontrolle waren 60 km/h erlaubt. Eine Person wurde mit 112 km/h - vor Toleranzabzug - gemessen. Weiter war eine Person mit 108 km/h - vor Toleranzabzug - unterwegs. Mit einem ähnlichen Wert von 107 km/h - vor Toleranzabzug - wurde eine weitere Person gemessen. Alle drei müssen mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Geschwindigkeit ist und bleibt eine der Hauptunfallursachen. Deshalb appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer: Halten Sie sich an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen. Für Ihre eigene Sicherheit und die aller anderen Verkehrsteilnehmer.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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