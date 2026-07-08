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Polizei Münster

POL-MS: Fünfter Castor-Transport verläuft ohne Zwischenfälle

Münster / Ahaus / Jülich (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 08.07.2026, erreichte der fünfte Castortransport störungsfrei das Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus.

Die Polizei Münster hat den Transport zur sicheren Durchführung erneut mit Einsatzkräften begleitet. Der Start des Castors an der Jülicher Entsorgungsgesellschaft erfolgte planmäßig. Der Transport wurde ohne Zwischenfälle durchgeführt.

Die im Vorfeld des Transports angezeigten Versammlungen wurden durchgeführt. In Jülich fanden zwei Versammlungen mit einer Gesamtteilnehmendenzahl von 9 Personen statt. In Ahaus war eine Mahnwache angezeigt. In der Spitze befanden sich 30 Personen vor Ort.

Verkehrsmaßnahmen entlang der Transportstrecke führten kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251-275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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