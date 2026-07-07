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Polizei Münster

POL-MS: Vermehrt Einbrüche in Metallbetriebe - Polizei warnt

Münster (ots)

In den vergangenen vier Wochen ist es im Bereich Münster nach Erkenntnissen der Polizei bereits in drei Fällen zu Einbrüchen und Diebstählen von (Hart )Metallen in Gewerbebetrieben gekommen.

Die Masche: Ein paar Wochen vor dem Einbruch kundschaften die Täter das Gelände und die Überwachungssysteme der Betriebe aus. Später findet dann zumeist in der Nacht der Einbruch statt.

Die Polizei warnt Betriebe, die mit (Hart )Metallen arbeiten und diese verarbeiten, und rät: Sollten Sie etwas Verdächtiges beobachten, wenden Sie sich umgehend an die Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0. Außerdem bietet die Kriminalprävention der Polizei Münster auch Beratung für Firmen an. Interessierte können sich unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail an einbruchschutz@polizei.nrw.de melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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