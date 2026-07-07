Polizei Münster

POL-MS: 49-Jähriger hantiert vor Supermarkt mit Spielzeugpistole - Polizei klärt auf

Münster (ots)

Weil ein 49-Jähriger ohne festen Wohnsitz am Montagabend (06.07., 21:30 Uhr) in der Einfahrt eines Supermarktes an der Hammer Straße mit einer Spielzeugpistole hantiert hat, ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Nach Angaben eines 31-jährigen Mannes aus Nordkirchen hielt sich der 49-Jährige in Begleitung eines zweiten Mannes im Bereich der Einfahrt auf, die der 31-Jährige mit seinem Pkw passieren wollte. Der 49-Jährige habe plötzlich eine mutmaßliche Waffe aus dem Gürtel gezogen und sie auf den 31-Jährigen gerichtet. Der Mann aus Nordkirchen setzte sein Fahrzeug daraufhin aus der Einfahrt zurück und informierte die Polizei.

Um eine Gefährdung Dritter möglichst auszuschließen, wies die Polizei den Leiter des Supermarktes an, die Kunden zunächst im Ladengeschäft zu halten. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, waren der 49-Jährige und sein Begleiter nicht mehr vor Ort. Im Verlauf der weiteren Fahndung trafen Einsatzkräfte die beiden Verdächtigen auf dem Vorplatz einer Kirche an der Hammer Straße an. Bei der Kontrolle der Männer stellte sich heraus, dass es sich bei der mutmaßlichen Waffe um eine karnevalstypische Spielzeugpistole handelte, die der 49-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit in einem Rucksack mit sich führte. Die Polizisten stellten die Spielzeugwaffe sicher.

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