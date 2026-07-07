Polizei Münster

POL-MS: Pkw mit zwei E-Scooter-Fahrerinnen kollidiert - zwei Jugendliche leicht verletzt

Münster (ots)

Am vergangenen Freitag (03.07., 11:50 Uhr) ist es im Kreuzungsbereich Bundesstraße 51/Albersloher Weg zu einer Kollision zwischen zwei Jugendlichen auf einem E-Scooter und einem Pkw gekommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die 15-Jährige und die 16-Jährige gemeinsam auf einem E-Scooter auf dem Albersloher Weg in Richtung Gremmendorf unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Albersloher Weg stadteinwärts und wollte nach links auf die Bundesstraße 51 einbiegen. Nach Aussagen des Fahrzeugführers zeigte die Ampel für die Jugendlichen rot. Im Ampelbereich kam es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen. Beide E-Scooter-Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme mussten die Polizisten die Auffahrt auf die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Autobahn vorübergehend sperren.

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