Polizei Münster

POL-MS: Pkw-Fahrerin flüchtet nach Unfall mit Fahrradfahrerin - 85-Jährige leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Nach einem Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw im Einmündungsbereich der Westfalenstraße und der Straße "An der Alten Kirche" am vergangenen Freitag (03.07., 14:10 Uhr) ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge kamen sowohl die 85-jährige Radfahrerin als auch der rote Pkw aus Richtung Friedhofstraße und wollten in die Straße "An der Alten Kirche" fahren. Dafür überquerten beide die Westfalenstraße. Im Einmündungsbereich der Straße "An der Alten Kirche" kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Zusammenstoß. Die Münsteranerin wurde leicht verletzt.

Nach Angaben von Zeugen soll die Unbekannte etwa 60 bis 70 Jahre alt sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll sie auffallend stark geschminkt gewesen sein. Ihr Fahrzeug soll rot gewesen sein und sie fuhr in Richtung Meesenstiege davon.

Die Polizei bittet die beteiligte Autofahrerin und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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