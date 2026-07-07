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Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Fußgänger und Pkw - 70-Jähriger leicht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Am vergangenen Freitag (03.07., 17:45 Uhr) ist es zu einem Unfall mit einem Fußgänger und einem Pkw auf dem Albersloher Weg auf Höhe der Bushaltestelle Otto-Hersing-Weg gekommen. Die Polizei sucht die bislang unbekannte Autofahrerin und Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge überquerte der 70-Jährige den Albersloher Weg in Richtung eines Kiosks auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Zeitgleich fuhr die unbekannte Frau am Steuer des Pkw rückwärts aus einer Parklücke im Bereich des Kiosks. Der 70-Jährige wich dem Auto durch einen Sprung zur Seite aus. Bei diesem Ausweichmanöver verletzte er sich leicht.

Nach Angaben von Zeugen soll die Unbekannte circa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und schulterlange, blonde Haare haben. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll die Frau ein rotes Kleid getragen haben. Ihr Fahrzeug soll weiß gewesen sein.

Die Polizei bittet die beteiligte Autofahrerin und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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