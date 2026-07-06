Polizei Münster

POL-MS: Feierliche Zeugnisübergabe des dritten Abschlussjahrgangs der FOS Polizei

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Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Hansa-Berufskollegs in Münster und der Polizei Münster

Großer Moment für den dritten Abschlussjahrgang der FOS Polizei: Am Montag, 06.07.2026, nahmen die Schülerinnen und Schüler des Hansa-Berufskollegs feierlich ihre Zeugnisse entgegen.

Die 58 Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung mit dem Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst (kurz: FOS Polizei) haben es geschafft! Für viele geht es jetzt direkt weiter: Nach einer erneuten Eignungsprüfung starten sie die Laufbahn im gehobenen Polizeivollzugsdienst.

Ein wichtiges Thema der Veranstaltung war die enge Zusammenarbeit mit der Polizei Münster. Durch praxisnahe Lernmodule in den Fächern Recht, Staatslehre und Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre konnten Schülerinnen und Schüler wertvolle Einblicke in den Berufsalltag der Polizei gewinnen.

Der Schulversuch FOS Polizei in Münster zeigt: Das Konzept funktioniert! Es hilft, motivierten Nachwuchs für die Polizei NRW zu begeistern. Der stellvertretende Polizeipräsident Martin Fischer brachte es auf den Punkt: "Für den Polizeiberuf braucht man mehr als nur ein gutes Zeugnis - Motivation, Teamgeist und den wirklichen Willen, sich für die Gesellschaft einzusetzen. An die Lehrerinnen und Lehrer gerichtet betonte Fischer: "Danke, dass Sie die Schülerinnen und Schüler bis heute tatkräftig auf ihrem Weg begleitet haben."

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit der beiden Kooperationspartner Hansa-Berufskolleg und Polizei Münster spielt dabei eine sehr wichtige Rolle für den Erfolg des Bildungsganges am Hansa-Berufskolleg. Das Berufskolleg ist eine der vier landesweiten Schulen in NRW, die bereits aufgrund der Erfolgsquote des FOS-Bildungsganges seit 2023 zweizügig, das heißt mit zwei Parallelklassen, läuft. In diesem Schuljahr beschulte das Hansa-Berufskolleg Münster insgesamt 109 FOS-Polizei-Schülerinnen und -Schüler (Unter- und Oberstufen zusammen).

Auch Schulleiterin Ute Berkemeier gratulierte den Absolventinnen und Absolventen und dankte den unterrichtenden Fachkolleginnen und -kollegen für ihre Arbeit. Mit Blick auf die Besonderheit des Bildungsgangs führte sie aus: "Wir sind stolz, bereits den dritten Abschlussjahrgang so erfolgreich aus der Schule entlassen zu können. Der Schulversuch FOS Polizei zeigt bei uns in Münster, wie erfolgreich und bereichernd die Kooperationen von Schule und Polizei sein kann. Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit."

Neben Familien und Freundinnen und Freunden der Absolventinnen und Absolventen waren anwesend:

Vertreterinnen und Vertreter des Hansa-Berufskollegs: Schulleiterin Ute Berkemeier, Abteilungsleiterin Maureen Hennig, Bildungsgangleiter Matthias Vetrugno sowie alle beteiligten Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie Fachlehrerinnen und Fachlehrer

Vertreterinnen und Vertreter der Polizei Münster: Stellvertretender Polizeipräsident Martin Fischer, Ausbildungsleiterin der Polizei Münster Nadine Kunter sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Ausbildungsleitung der Polizei Münster sowie der Kreispolizeibehörden sowie Herr Keller von der HSPV Standort Münster

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