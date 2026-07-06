Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte Täter berauben 31-Jährigen in Hiltrup - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen (03.07., 00:00 Uhr) einen 31-jährigen Münsteraner in einem Waldstück zwischen der Linckensstraße und der Thierstraße in Hiltrup körperlich angegriffen und ausgeraubt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach Angaben des Geschädigten ging er gegen Mitternacht von der Linckensstraße aus über einen Fußweg in Richtung des Waldstücks spazieren. Als er am Waldrand ankam, fielen ihm zwei Männer auf, die nach kurzem Blickkontakt in seine Richtung liefen. Im Wald holten sie den 31-Jährigen ein, schlugen ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Während er am Boden lag, entwendeten die unbekannten Täter eine Halskette und ein Armband des Geschädigten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Eine aufmerksame Zeugin verständigte die Polizei, als sie am kommenden Morgen (03.07, 08:35 Uhr) beim Gassigehen mit ihrem Hund Hilferufe aus dem Wald wahrnahm. Die eingesetzten Beamten fanden den 31-Jährigen im Wald leicht verletzt auf dem Boden liegend vor und riefen einen Rettungswagen hinzu.

Einer der beiden Tatverdächtigen soll circa 1,75 Meter groß sein, der andere 1,80 Meter. Beide sollen eine "dunkle Haut" haben und Deutsch mit dem Geschädigten gesprochen haben. Zum Tatzeitpunkt trugen beide Männer einen Bart sowie einen Ohrring am jeweils linken Ohr. Bekleidet waren die Unbekannten mit Jogginganzügen.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben, um Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0.

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