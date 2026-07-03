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Polizei Münster

POL-MS: Geschwindigkeitskontrollen am Schifffahrter Damm - Autofahrer mit 156 km/h unterwegs

Münster (ots)

Polizisten des Münsteraner Verkehrsdienstes Stadt haben am Dienstagvormittag (30.06.) Geschwindigkeitskontrollen an der Kreuzung Schifffahrter Damm/Hessenweg/Havichtshorster Mühle durchgeführt.

An der Messstelle ist die Geschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt. Während der eineinhalbstündigen Kontrolle fuhren elf Verkehrsteilnehmer zu schnell. Sechs davon erwartet ein Bußgeldverfahren, fünf lagen im Bereich des Verwarngeldes.

Ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer war mit 156 km/h, nach Toleranzabzug, mehr als doppelt so schnell unterwegs, wie erlaubt. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 700 EUR und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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