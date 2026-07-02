Polizei Münster

POL-MS: Pkw nötigt unbekannte Fußgängerinnen - Polizei sucht die Betroffenen

Münster (ots)

Am Montagabend (29.06., 20:00 Uhr) ist ein Pkw im Bereich des Hallenbads am Mauritz-Lindenweg über den Gehweg gefahren und hat dabei beinahe drei bislang unbekannte Fußgängerinnen getroffen. Die Polizei sucht diese drei Personen.

Nach Angaben verschiedener Zeugen bog ein junger Mann mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit von der Manfred-von-Richthofen-Straße in den Mauritz-Lindenweg ein. Beim Abbiegen geriet das Fahrzeug auf den Gehweg. Eine Fußgängerin sowie eine weitere Frau mit einem Kind befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg und wichen dem Pkw auf einen nahegelegenen Grünstreifen aus, um sich vor einer Kollision zu schützen. Die Betroffenen entfernten sich anschließend.

Die Polizei bittet die Fußgängerinnen oder Personen, die Angaben zu diesen machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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