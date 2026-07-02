Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Bus und Pkw am Schlossplatz - Polizei sucht Autofahrerin und Zeugen

Münster (ots)

Nachdem es am Dienstagmorgen (30.06., 10:16 Uhr) zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem dunklen VW Golf auf der Straße Schlossplatz gekommen ist, sucht die Polizei die Frau am Steuer des Pkw sowie nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhren der Linienbus und das Auto auf der Straße Schlossplatz in Richtung Innenstadt. Der Bus fuhr auf dem rechten, das Auto auf dem mittleren der drei regulären Fahrstreifen. Als der Busfahrer beabsichtigte, vom rechten Fahrstreifen nach rechts auf den separaten Busfahrstreifen zu wechseln, wechselte die VW-Fahrerin gleichzeitig vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Dabei touchierte der VW den Bus. Die Pkw-Fahrerin setzte ihren Weg anschließend fort.

Nach Zeugenangaben soll die Frau am Steuer eine graue Kurzhaarfrisur gehabt haben. Die etwa 40 Insassen sowie der Fahrer des Busses blieben unverletzt.

Die Polizei bittet nun die unbekannte Autofahrerin und weitere Zeugen, die Hinweise gehen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden

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