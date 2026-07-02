Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte im Engelenschanzenpark mit Stock geschlagen - Polizei sucht die Geschädigte

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (01.07., 13:30 Uhr) ist eine unbekannte Frau bei einer Auseinandersetzung mit einer 37-Jährigen im Bereich des Engelenschanzenparks mit einem Stock angegriffen worden. Da sich die Geschädigte nach dem Vorfall entfernte, ist die Polizei auf der Suche nach ihr.

Laut Angaben von Zeugen pöbelte die 37-Jährige zunächst mehrere Frauen an, die auf einer Parkbank im Engelenschanzenpark saßen. Die unbekannte Geschädigte eilte den Frauen zur Hilfe und versuchte, die Aggressorin zu verscheuchen. Die Tatverdächtige holte daraufhin einen Stock aus einem Gebüsch und schlug auf den Oberkörper der unbekannten Frau ein. Zeugen alarmierten die Polizei.

Die möglicherweise Verletzte begab sich vor Eintreffen der Beamten zu Fuß zur Schorlemer Straße. Sie soll etwa 40 Jahre alt sein und ihre braunen Haare zu einem Dutt gebunden haben. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Top und einem schwarz-weiß gepunkteten Rock.

Die Polizei bittet die Geschädigte, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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