Polizei Münster

POL-MS: 10-jähriger Radfahrer nach Unfall mit E-Scooter-Fahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen und Unfallbeteiligten

Münster (ots)

Nachdem ein 10-jähriger Radfahrer am Dienstagnachmittag (30.06., 14 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter auf der Schneidemühler Straße gestürzt ist, ist die Polizei auf der Suche nach dem E-Scooter-Fahrer und weiteren Zeugen.

Nach Angaben des 10-Jährigen fuhr er mit seinem Fahrrad auf der Schneidemühler Straße in Richtung der Straße Dachsleite. Als ihn zwei Personen mit E-Scootern kurz vor der Straße Dachsleite überholten, touchierte einer der beiden mit dem E-Scooter den Lenker des Fahrrads, sodass der Junge stürzte und sich leicht verletzte. Die beiden schwarz gekleideten Personen entfernten sich anschließend mit ihren Miet-E-Scootern.

Die Polizei sucht nun die E-Scooter-Fahrer oder Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer (0251) 275-0.

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