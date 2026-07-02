PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: 10-jähriger Radfahrer nach Unfall mit E-Scooter-Fahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen und Unfallbeteiligten

Münster (ots)

Nachdem ein 10-jähriger Radfahrer am Dienstagnachmittag (30.06., 14 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter auf der Schneidemühler Straße gestürzt ist, ist die Polizei auf der Suche nach dem E-Scooter-Fahrer und weiteren Zeugen.

Nach Angaben des 10-Jährigen fuhr er mit seinem Fahrrad auf der Schneidemühler Straße in Richtung der Straße Dachsleite. Als ihn zwei Personen mit E-Scootern kurz vor der Straße Dachsleite überholten, touchierte einer der beiden mit dem E-Scooter den Lenker des Fahrrads, sodass der Junge stürzte und sich leicht verletzte. Die beiden schwarz gekleideten Personen entfernten sich anschließend mit ihren Miet-E-Scootern.

Die Polizei sucht nun die E-Scooter-Fahrer oder Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer (0251) 275-0.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren