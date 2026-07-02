Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen E-Scooter und Auto an der Wolbecker Straße - Polizei sucht Zeugen und E-Scooter-Fahrer

Münster (ots)

Am Freitagmorgen (26.06., 07:30 Uhr) ist es zwischen einem roten Pkw und einem türkisen E-Scooter zu einem Unfall auf der Kreuzung Wolbecker Straße Ecke Hansaring gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer auf dem Hansaring in Fahrtrichtung Hohenzollernring unterwegs. Der unbekannte E-Scooterfahrer fuhr auf dem Radweg der Wolbecker Straße entgegen der Fahrtrichtung und beabsichtigte auf den Hohenzollernring einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer des E-Scooters.

Der Unbekannte war auf einem türkisen Miet-E-Scooter unterwegs. Die Polizei bittet nun den Unfallbeteiligten sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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