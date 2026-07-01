Polizei Münster

POL-MS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 43 - Polizei sucht Zeugen

Dülmen/ Lavesum/ Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (01.07., 13:34 Uhr) ist es auf der Autobahn 43 zwischen Dülmen und Lavesum zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 72-Jähriger tödlich verletzt worden ist. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 72-Jährige mit einer Beifahrerin in einem Pkw auf der Autobahn 43 in Fahrtrichtung Wuppertal. Hinter der Anschlussstelle Dülmen kollidierte sein Pkw mit einer Leitplanke. Der Fahrer wurde tödlich verletzt, die Beifahrerin schwer. Rettungskräfte brachten die 71-Jährige in ein Krankenhaus.

Ersten Zeugenaussagen zufolge soll ein Pkw auf der Gegenfahrbahn einen Reifen verloren haben. Der Reifen soll auf die Fahrbahn des 72-Jährigen geraten sein. Ob er ursächlich für den schweren Verkehrsunfall war und ob weitere Fahrzeuge in den Unfall involviert waren, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hat das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster die Spuren am Unfallort aufgenommen.

Die Autobahn 43 in Fahrtrichtung Wuppertal ist zwischen den Anschlussstellen Dülmen und Lavesum noch voraussichtlich bis mindestens 17 Uhr gesperrt.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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