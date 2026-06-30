PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: 57-jähriger Radfahrer bei "Dooring"-Unfall leicht verletzt - Polizei gibt Sicherheitstipp

Münster (ots)

Ein 57-jähriger Pedelecfahrer ist am Montagnachmittag (29.06., 15:20 Uhr) bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall an der Hammer Straße leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 44-Jähriger seinen Pkw in einer Parkbucht am Rand der Hammer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Der Beifahrer, ein 51-Jähriger, öffnete die Beifahrertür in dem Moment, als ein 57-Jähriger mit seinem Pedelec von hinten das Auto passierte. Dieser stieß mit der Tür zusammen, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei rät, die Fahrertür eines Autos grundsätzlich mit dem sogenannten "Holländer-Griff" also von innen mit der rechten Hand, zu öffnen. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper automatisch nach links, und der Blick geht über die Schulter nach hinten. So können sich nähernde Verkehrsteilnehmende frühzeitig erkannt und Unfälle vermieden werden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 09:36

    POL-MS: Unfall auf der A 42 zwischen Transporter und Motorrad - Zwei Männer schwer verletzt

    Gelsenkirchen / Münster (ots) - Nach einer Kollision zwischen einem Transporter und einem Motorrad auf der Autobahn 42 bei Gelsenkirchen am Montagabend (29.06., 18:05 Uhr) in Fahrtrichtung Dortmund sind deren Fahrer schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 20-jährige Motorradfahrer den rechten der zwei ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 15:39

    POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Bislang Unbekannte sind am Freitag (26.06.) zwischen 16:50 Uhr und 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Mondstraße eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter durch die Terrassentür Zugang in das Haus. Im Anschluss durchsuchten Sie sämtliche Räume nach wertvollen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren