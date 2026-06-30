Polizei Münster

POL-MS: 57-jähriger Radfahrer bei "Dooring"-Unfall leicht verletzt - Polizei gibt Sicherheitstipp

Münster (ots)

Ein 57-jähriger Pedelecfahrer ist am Montagnachmittag (29.06., 15:20 Uhr) bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall an der Hammer Straße leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 44-Jähriger seinen Pkw in einer Parkbucht am Rand der Hammer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Der Beifahrer, ein 51-Jähriger, öffnete die Beifahrertür in dem Moment, als ein 57-Jähriger mit seinem Pedelec von hinten das Auto passierte. Dieser stieß mit der Tür zusammen, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei rät, die Fahrertür eines Autos grundsätzlich mit dem sogenannten "Holländer-Griff" also von innen mit der rechten Hand, zu öffnen. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper automatisch nach links, und der Blick geht über die Schulter nach hinten. So können sich nähernde Verkehrsteilnehmende frühzeitig erkannt und Unfälle vermieden werden.

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