Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A 42 zwischen Transporter und Motorrad - Zwei Männer schwer verletzt

Gelsenkirchen / Münster (ots)

Nach einer Kollision zwischen einem Transporter und einem Motorrad auf der Autobahn 42 bei Gelsenkirchen am Montagabend (29.06., 18:05 Uhr) in Fahrtrichtung Dortmund sind deren Fahrer schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 20-jährige Motorradfahrer den rechten der zwei Fahrstreifen. Der 23-jährige Transporterfahrer soll nach Angaben von Zeugen zunächst mehrere Fahrzeuge rechts überholt haben und hinter dem Motorrad auf den linken Fahrstreifen gewechselt sein. Dabei verlor der 23-Jährige kurz vor der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Zentrum die Kontrolle über den Transporter und kollidierte sowohl mit der Mittelschutzplanke als auch mit dem 20-jährigen Motorradfahrer. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Transporter und der Fahrer aus Herne wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Transporter kam auf der linken Seite auf dem Seitenstreifen zum Liegen. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der Motorradfahrer aus Gelsenkirchen. Beide Männer verletzten sich bei dem Unfall schwer. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten, und Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Für den Landeanflug eines Rettungshubschraubers sperrte die Polizei kurzfristig die Richtungsfahrbahn Duisburg. Dieser verließ die Unfallstelle jedoch ohne Patienten.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Essen hat die Spuren am Unfallort für die Rekonstruktion des Unfallhergangs aufgenommen. Die A 42 blieb für die Unfallaufnahme bis 23:30 Uhr zeitweise voll gesperrt. Eine Ableitung an der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Heßler wurde eingerichtet und eine Rückführung des Verkehrs veranlasst.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell