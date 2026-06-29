Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang Unbekannte sind am Freitag (26.06.) zwischen 16:50 Uhr und 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Mondstraße eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter durch die Terrassentür Zugang in das Haus. Im Anschluss durchsuchten Sie sämtliche Räume nach wertvollen Gegenständen. Sie sind mit Designertaschen und Schmuck entkommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell